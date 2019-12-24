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Петицию о запрете вылова китообразных в России подписали более 100 тыс. человек

Теперь ее должна будет рассмотреть экспертная группа федерального уровня
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Петиция о запрете отлова дельфинов и косаток в культурно-просветительских целях на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала более 100 тыс. подписей, и теперь должна быть рассмотрена экспертной группой федерального уровня.

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Ранее экологические активисты поставили более 125 тыс. подписей под двумя другими петициями о запрете вылова белух и косаток для океанариумов. Этим решением, считают они, можно избежать повторения ситуации с приморской "китовой тюрьмой". Петиции собирали подписи на сайте Greenpeace России - свыше 76 тыс. подписей, а также на платформе Change.org - свыше 49 тыс. подписей.

Петиции на сайте Российской общественной инициативы, согласно российскому законодательству, обязательны к рассмотрению, если они набирают достаточно подписей. Для рассмотрения на федеральном уровне петицию должны поддержать более 100 тыс. человек. Как гласит информация на сайте РОИ после закрытия сбора подписей, петицию о запрете добычи китообразных поддержали 100 тыс. 154 человека.

"23 декабря 2019 года в 17:24 мск времени мы все поменяли историю - сегодня петиция на РОИ за запрет отлова китообразных в культурно-просветительских целях набрала необходимые 100 тысяч голосов! <…> История китовой тюрьмы может по праву считаться самой большой кампанией по защите животных в России, и все вы - часть этой кампании!" - гласит запись по этому поводу на странице в социальной сети "ВКонтакте" коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам".

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.

В конце 2018 года ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморском крае получила широкий резонанс. Росприроднадзор отказал в разрешении вылавливать белух или косаток до конца 2019 года. При этом заявок на вылов этих животных в 2020 году к началу декабря не поступало.

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