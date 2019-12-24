МВД расширило перечень оснований для отказа в сдаче экзамена на права

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МВД России расширило перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на права и выдаче водительского удостоверения, соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник и вступит в силу по истечении семи дней, то есть 1 января 2020 года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, этим документом также снимается запрет обучения кандидатов в водители на автомагистралях.

"Расширяется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. При наличии у должностного лица подразделения Госавтоинспекции сведений об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители профессионального обучения в допуске к сдаче экзаменов будет отказано. Также гражданин, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения", - сказала она.

Также с 1 января следующего года вносятся изменения в ПДД, касающиеся вопросов учебной езды. "Снимается запрет обучения управлению транспортным средством на автомагистралях. Уточняется возраст, при наличии которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде. Так, обучаемому вождению на легковом или грузовом автомобиле [должно исполниться] не менее 16 лет, на автобусе - не менее 20 лет (в настоящее время можно обучаться с 16 лет - прим. ТАСС)", - сказала Волк.

Данным постановлением правительства также предусматривается с 1 октября 2020 года изменение порядка проведения практических экзаменов на права. Из них исключается так называемая площадка, они не будут проводиться на заранее определенных маршрутах, что, по словам Волк, позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

"Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условия дорожного движения, исключение обязательности проведения практического экзамена на заранее определенных экзаменационных маршрутах позволят определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки", - отметила представитель МВД.