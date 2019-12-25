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Падение Су-57 в Хабаровском крае

Пилота разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57 отпустили из больницы

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ в системе управления истребителя

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Пилот, катапультировавшийся с потерпевшего крушение в Хабаровском крае истребителя Су-57, отпущен из больницы, сообщил ТАСС в среду источник в одной из медицинских военных структур региона.

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"Его обследовали и отпустили из больницы", - сказал собеседник агентства.

Ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал отказ в системе управления истребителя. Источник в самолетостроительной отрасли в свою очередь рассказал, что истребитель самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали. Это первая авария истребителя Су-57.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Теги
РоссияХабаровский крайПадение Су-57 в Хабаровском крае
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