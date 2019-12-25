В соборе Нотр-Дам впервые за 216 лет не было рождественской мессы

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Кафедральный собор Парижа, Нотр-Дам, пострадавший от пожара, впервые за 216 лет не смог принять у себя полуночную рождественскую мессу. Об этом сообщил настоятель собора Патрик Шове в эфире радиостанции RTL . Рождественские службы постоянно проводились в соборе с 1803 года — до этого в его истории был перерыв, вызванный революционными временами.

"Мы вынуждены были перенести рождественскую службу в старинный собор Сен-Жермен л’Осеруа. Эта королевская церковь находится напротив Лувра. Конечно, как настоятель собора Парижской Богоматери, я испытываю от этого подлинную боль и печаль, но Рождество — это не время для печали", — сказал священник.

По его словам, этот храм значительно меньше, и вместо обычных 2 тыс. человек, как это бывало в Нотр-Даме, в нем помещается не более 1 тыс.

Одновременно с торжествами в Сен-Жермен л’Осеруа архиепископ Парижа Мишель Опети вечером 24 декабря провел в Париже мессу под огромным шатром цирка "Грюсс" на поляне Булонского леса. Там же 25 декабря выступил знаменитый хор Нотр-Дам, оказавшийся сейчас в сложной финансовой ситуации, так как после пожара он вынужден был снизить число концертов. Еще одну мессу архиепископ отслужил 25 декабря в крупнейшей парижской тюрьме Санте.

В готический собор Сен-Жермен л’Осеруа, основанный еще в 1220 году, из Нотр-Дам перенесена статуя Богоматери. "Она просто чудом не пострадала при пожаре — вокруг нее упали огромные конструкции горевшей крыши. Теперь же она стала прекрасным представителем собора Нотр-Дам на рождественской мессе", — сказал настоятель Патрик Шове. Он подтвердил, что на восстановление собора поступили обещания о выплате от частных лиц и организаций в размере примерно €910 млн. "Точная цифра на данный момент мне неизвестна, но могу подтвердить, что пожертвования поступают из 110 стран мира, как от христиан, так и нехристиан", — сказал священнослужитель.