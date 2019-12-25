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ВЦИОМ: россияне в канун Нового года испытывают радость и ожидают перемен к лучшему

При этом каждый пятый респондент ощущает усталость, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Радость, ожидание перемен к лучшему, спокойствие и уверенность испытывают россияне в канун Нового года, свидетельствуют данные итогового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

"В канун 2020-го 55% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% - спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый россиянин ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% россиян испытывают грусть, а 8% - разочарование", - говорится в материалах.

Оценивая уходящий год с точки зрения себя и своей семьи, большинство опрошенных (47%) отметили, что он был в целом хорошим, 33% назвали 2019 год скорее трудным, еще 12% - плохим, очень тяжелым. Отвечая на вопрос, каким выдался этот год для России, 43% соотечественников считают, что скорее трудным, 30% - в целом хорошим, 15% - плохим и очень тяжелым, а 4% респондентов - очень удачным.

Половина опрошенных (49%) ожидают, что 2020 год будет для них и их семей в целом хорошим, 23% россиян полагают, что скорее трудным, почти столько же (21%) надеются, что следующий год будет весьма удачным, а 3% полагают, что грядущий год станет очень плохим. Говоря об ожиданиях от 2020 года для страны, мнения россиян разделились: 37% полагают, что в целом год будет хорошим, тогда как 38% опрошенных ожидают трудностей. Еще 16% граждан рассчитывают, что для России наступающий год станет весьма удачным, обратной точки зрения (будет очень плохим) придерживаются 5% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияНовый год и Рождество - 2020
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