Дед Мороз Володя. Кто такой волонтер, которого на премии "Доброволец года" обнимал Путин

Многие видели по телевизору, как на церемонии награждения в Сочи Владимир Путин сказал парню в красной рубахе: "Владимир Петрович, молодец! Давай я тебя обниму". Уже 11 лет под Новый год Владимир Смирнов бесплатно обходит детей-инвалидов, ветеранов, воспитанников детских домов, дарит им подарки и просто помогает людям. Чтобы посмотреть на Кохомского Деда Мороза вживую, корреспондент ТАСС отправилась в Ивановскую область. И оказалось, что он на самом деле молодец

Зампред общественной палаты Ивановской области Владимир Петрович Смирнов, плотный, бородатый и почему-то с ведром в руках, встретил меня на вокзале и спустя три минуты после знакомства стал просто Володей. Сам попросил. На лице явное расстройство: очередная Снегурочка отказалась идти работать на корпоративе, а для Володи это единственная возможность заработать на подарки детям. Хотя к подобным Снегурочкиным "чудесам" ему не привыкать — девушки часто идут на попятную, узнав, что следующую елку им вести в приюте для бездомных или в хосписе. "Снегурочек у меня несколько. У каждой прозвище. Есть Кукушка, есть Кузнечик, есть Снег. Не все выдерживают темп. Надеть костюмы и сходить один-два раза на елку не сложно, а когда у тебя 70 выходов, то они вымораживаются", — рассказывает Володя. В этом году у Кохомского Деда Мороза запланировано более 80 выходов в детские дома, интернаты, в квартиры к больным детям и одиноким старикам. Три Володиных телефона звонят буквально без перерыва — все зовут его на елки. В последние годы за сезон Володя обходит около 3 тыс. человек. Его дед-морозовский стаж длится уже 12-й год. Надевать бороду и красный халат начал еще в школе-интернате, где сам учился, потому что родителям было сложно растить шестерых детей. Потом был техникум.

"30 декабря 2002 года проходил практику как радиомеханик на втором курсе, был осветителем во Дворце культуры. Меня попросили, поскольку знали, что я активный и люблю театр, быть Дедом Морозом на мероприятии. Туда пришли дети со всей Кохмы, и ко мне знакомые из соцзащиты подошли и попросили поздравить детей, которые не смогли прийти на праздник. "Володь, сможем? Только у нас машина сломалась". Я никогда не забуду тот момент, когда пришел к ребенку с грустными глазами, ребенок говорить не может, но поворачивает голову и тянет ручки ко мне. И тут я понял, что без слов он говорит: "Дедушка, здравствуй!" Ты даешь ему подарок, у окружающих слезы, у тебя комок в горле. Я понял, что в следующем году я обязательно приду". Так Володя стал Дедом Морозом. Кохомским — от названия родного города Кохмы. Активиста сразу заметили местные соцработники и стали звать на елки. Работая с инвалидами, Володя вышел за рамки новогоднего амплуа и восемь лет бесплатно ухаживал за лежачими больными. "Многие соцработники на меня смотрели, будто я за квартиры хожу, хотя ни одной квартиры мне никто не подарил", — смеется он. Дед-морозовские истории "Дело было 31 декабря. Понятно, беру платные заказы, бегаю по квартирам. В костюме хожу без очков, зрение у меня минус 2,5, плохо вижу вдаль. Захожу в квартиру, там ребенок лет пяти сидит в колготках и майке: "Ой, дедушка! А я молюсь Богу, чтобы ты зашел ко мне!" Я отрабатываю всю программу, беру у мамы подарок, отдаю его ребенку, малыш счастлив. Подхожу ко входной двери, мама спрашивает, кто меня к ним пригласил. Тут выяснилось, что вместо восьмого дома я пришел в 12-й. Стали мне предлагать деньги, конечно. Раз так получилось — это детская искренняя молитва повернула меня сюда, потому что ребенок пожелал. Я выхожу на улицу, думаю, сейчас, наверное, люди, которые меня ждут, недовольны, что я опоздал. А они всей семьей стоят, смотрят, как я выхожу из дома, и смеются, что я прошел мимо. До сих пор меня приглашают", — рассказывает Владимир. Случались экстремальные елки, после которых Деду Морозу приходилось обращаться к врачам. "В Нерехте Костромской области лет десять назад проводил я елку на площади перед ДК, вокруг было человек 300. Снегурочка куда-то убежала, и мне надо финалить праздник. Снежок приятный летит, у всех хорошее настроение. Тут я говорю: "Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех… Говорю вам: "До свидания, до счастливых новых встреч". И стучу со всей силы тяжелым посохом о землю… В тот же момент поднимаются клубы снега, меня что-то сбивает с ног, происходит сильный удар, боль, и народ ухает. И тишина. Я открываю глаза в полной темноте, ничего не вижу. Больно, но самое удивительное, что я стою и слышу голос сверху: "Живой?" Отвечаю, что да. Мне в ответ хохот и смех. И тут я понимаю, что нахожусь в канализационном коллекторе. Оказалось, что я стоял на доске, от сильного удара посохом она сложилась, подняв снег из-под меня, посох улетел вверх, а я провалился на три метра под землю, просквозило мне арматуриной ягодицу. Долго не могли оттуда вытащить, согревали мужики водкой с блинами, доставали стрелой от крана. Привезли в травмпункт, и там полупьяная хирург: "Ну, ложитесь, дедушка, будем вас зашивать". Честно признались там, что Деду Морозу пятую точку впервые зашивали, наложили 17–20 швов. Зато я потом весь сезон стоя проводил на всех праздниках тосты", — шутит Дед Мороз. "И в этот момент я реально заплакал" Володя, хотя и тяжеловес за 100 кг, в общении человек очень легкий. Это, видимо, многолетний опыт работы с людьми сказывается. В его присутствии не чувствуешь какой-то неловкости или стеснения. Володя сглаживает все углы, просто шутит или улыбается. И даже словно отказывается осознавать опасность своего неоперируемого онкологического диагноза длиной в несколько слов. К врачам по этому поводу он не обращается и даже будто благодарен, что испытание позволило ему обрести себя.

"В 2008 году, когда нашли онкологию, меня вырубило, готовился уйти… Мне сказали: "Еще год-два ты продержишься…" И был для меня момент очень искренний, когда я вернулся и решил, что буду заниматься добром, стать человеком доброй воли, решил найти себе занятие", — рассказывает Володя. Чтобы понять, сколько его жизнь вместила за последние лет семь, достаточно взглянуть на стену актового зала в Центре детского творчества города Шуя, где Смирнов обучает подростков основам волонтерства. Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, Универсиады в Казани и Красноярске, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, акции волонтеров Победы и православных добровольцев — пожалуй, трудно найти хотя бы одно международное или крупное федеральное мероприятие, где не проявился бы Володя с тех пор, когда решил полностью посвятить себя помощи людям. Все это — не считая донорства и других акций. "Самый крупный опыт появился, конечно, на Олимпиаде в Сочи, где я стал лучшим волонтером, отвечающим за ивент-сервис. Как-то февральским вечером наши хоккеисты проиграли финнам и вылетели с турнира. А в этот день на улице шел сильный дождь, но была моя смена, и я помогал разводить потоки болельщиков, возвращавшихся с матча, — показать 13 тыс. человек, где находятся выходы, вокзалы. И вот я стою под проливным дождем, вещаю в два мегафона, с меня течет вода. И всем проходящим мимо казалось, что я стою и реву, захлебываясь, в мегафон. И люди начали собираться вокруг меня, обнимать и говорить: "Держись, парень, не плачь. Мы выиграем Олимпиаду!" А потом они стали хвататься за руки и водить хороводы. И в этот момент я реально заплакал. Я понял, что я — тот самый, который находится в нужном месте в нужное время. С тех пор я не пропустил почти ни одного крупного события как волонтер", — вспоминает Володя. Ребенок на потолке Может, потому что сам испытал состояние "на волосок от смерти", Володя так понимает тех, кто болеет, особенно детей. "Захожу в квартиру — мама с папой радуются, что пришел Дед Мороз, зовут малыша, он хватается за халатик, а я чувствую, что ребенок — аутист. Это чувствуется быстро. Я подхожу, и мы начинаем общаться. Каким-то образом он вдруг показывает мне свои игрушки, обнимается. Родители удивлены: "Как здорово, он ни с кем не общается, кроме нас, а тут он с вами говорит!" Мальчик спросил, когда я родился. Не стал обманывать и назвал дату своего рождения. И тут ребенок мне отвечает: "Ты родился в субботу". Посчитал он. А я знаю, что действительно родился в субботу! Представляешь, вундеркинд настоящий. Он мог подсчитать любую дату. Сейчас он уже вырос, семья переехала в Московскую область", — рассказывает Володя.

Но даже бывалому Деду Морозу непросто, когда его приглашают к тяжелобольным детям или одиноким пенсионерам. И с этими щемящими чувствами он все равно продолжает невозмутимо радостно читать стихотворения. "Шокировало, когда я пришел, а ребенок со сложной формой ДЦП был привязан к потолку. Сопельки и слюнки текут, а девочка полубоком лежит в полугамаке. Больно было смотреть, но я понимал, что если я покажу, что неуютно себя чувствую, ребенок это быстро поймет. Дети чувствуют обман, передачу твоего настроения. Поиграл с ее сестрами, братьями, родителями. Она видела, что в семье происходит праздник, пришел Дед Мороз, оставил подарок. Но, конечно, очень выгораешь после таких встреч", — признается Дед Мороз. Иногда встреча с Дедом Морозом в буквальном смысле лечит детей. Один мальчик в праздник как-то пообещал Володе, что за год встанет с инвалидной коляски, и в следующий праздник уже встречал его на костылях. Часто Кохомского Деда Мороза зовут на так называемые последние выходы к тяжелобольным детям, которым близкие таким образом пытаются подарить немного волшебства. "Могут позвать и летом, и осенью, ты приезжаешь, выполняешь какое-то желание, даришь подарок, общаешься с ним. Ребенок говорит: "Я в тебя верю, Дед Мороз!" Но ты понимаешь, что не можешь выполнить всех желаний. Идти к умирающему ребенку тяжелее всего, потому что через две недели тебя могут пригласить на похороны", — говорит Володя. Учиться "дед-морозить" Подробно о таких историях он старается не говорить. В декабре на встрече с Владимиром Путиным доброволец рассказал о том, как недавно в образе Деда Мороза пришел к мальчику Леше Макарову с синдромом Прадера — Вилли. Ребенок, который уже не мог общаться ни с кем, нашел в себе силы, чтобы шепотом поговорить с волшебником, но скончался через две недели. "Президенту я рассказал подробно одну из них, потому что это было желание ребенка, чтобы к таким детям Деды Морозы ходили везде. Я хочу и могу научить их работать с особенными людьми", — говорит Владимир Смирнов, федеральный тренер Агентства стратегических инициатив.

Описание Президент РФ Владимир Путин и Владимир Смирнов © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Его идея — создать всероссийскую школу Дедов Морозов, чтобы бескорыстные волшебники появились в каждом регионе страны. В ближайших планах Володи — написать проект, а потом попытаться получить грант на его реализацию. Сегодня у Кохомского Деда Мороза уже находятся последователи.

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"Есть люди, которые пришли к тому, что стали заниматься волонтерской деятельностью и стали социальными Дедами Морозами. Я и ищу таких людей по всей России. У нас появился не только Кохомский Дед Мороз, есть у меня дублер Володечка, уже начал в Иваново по больницам ходить, я ему один из своих костюмов подарил, есть Леша, который стал социальным Дедом Морозом", — рассказывает он. Чему будут учить Дедов Морозов в Володиной школе? Стрессоустойчивости, работе с сурдопереводчиками, умению подобрать образ — Володя же сам красится, знает, где раздобыть дорогущую белую тушь для морозных ресниц. И конечно, его фишка — умение общаться с детьми. Для разминки при мне он зашел в первый попавшийся кабинет Центра детского творчества Шуи и за пять минут так разговорил сперва недоверчивых второклассников, что дети наперебой начали рассказывать ему стихи. А уж когда, взмахнув рукой, Дед Мороз достал из рукава шоколадку, дети растаяли, сделали круглые глаза и закричали: "Ну ващееее!" О чем мечтают Деды Морозы "Мне?! Чем мне помочь? — растерянно переспрашивает Володя. — Мне ничем не помочь. Маме помочь… Она у меня болеет очень. Я за нее очень трясусь. Помогают мне другие добровольцы. Кто-то денежку подкидывает, чтобы я хоть как-то вытягивал, кто-то подгузниками помогает. Потому что даже перевезти маму в больницу очень бывает тяжело, денег нет просто. Коляску ей купить. То есть помогают люди добрые, не бросают. И после этого хочется еще больше делать добрых дел", — только в момент, когда он начинает говорить о личном, улыбка Володи гаснет. Недавно у 33-летнего Деда Мороза появилась новая идея — он вовлекает в волонтерство подростков из небольшого ивановского городка Шуя. В декабре организовал там молодежный форум, в ходе которого дети предлагали свои идеи по работе Школы Дедов Морозов. А тут как-то взял в кредит денег — не хватало на операцию больному ребенку за границей. Просто услышал, что нужна помощь. "Добро мне помогает не отчаиваться. У меня очень много общения, но в личном плане… Наверное, на то и дед, что своей бабы нет. Есть люди, которые должны жить для других… Для себя я стараюсь понять, что хочу быть хорошим человеком. Ну хотя бы понимать, что я не совсем унылый", — в этом весь Володя.