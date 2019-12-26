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Роспотребнадзор выявил 45 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса

В ходе рейдовых проверок никотинсодержащей продукции их изъяли из оборота

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе рейдовых проверок выявил около 45 тысяч единиц никотинсодержащей продукции, все они изъяты из оборота, об этом сообщается на сайте ведомства в четверг.

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Во вторник Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ.

"На сегодняшний день проведено более 1,5 тысячи проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе около одной тысячи - совместно с территориальными органами прокуратуры, Следственного комитета и органов внутренних дел. Выявлено около 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотинсодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяйствующие субъекты были привлечены к административной ответственности. "В общей сложности составлено около 100 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила более 250 тысяч рублей", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ходе проверок было установлено, что шесть производителей продукции, указанные на маркировке, отсутствовали по фактическим адресам производства. Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы.

История вопроса

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена. Однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре.

Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности "снюсов" среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

В новость были внесены изменения (18:55 мск) — обновлена информация по тексту.

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