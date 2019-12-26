Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Волчек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник", народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщается в четверг на странице пресс-службы канала в Facebook .

"Изменения в сетке Первого канала. Сегодня в 00:10 - программа "На ночь глядя" с Галиной Волчек. Завтра в 12:15 - программа "Наедине со всеми" с Галиной Волчек. В субботу в 10:10 - фильм "Памяти Галины Волчек", - отмечается в сообщении.

Худрук "Современника" умерла в четверг в возрасте 86 лет.