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Умерла Галина Волчек

Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Волчек

Худрук "Современника" умерла в четверг в возрасте 86 лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник", народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщается в четверг на странице пресс-службы канала в Facebook.

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"Изменения в сетке Первого канала. Сегодня в 00:10 - программа "На ночь глядя" с Галиной Волчек. Завтра в 12:15 - программа "Наедине со всеми" с Галиной Волчек. В субботу в 10:10 - фильм "Памяти Галины Волчек", - отмечается в сообщении.

Худрук "Современника" умерла в четверг в возрасте 86 лет.

Теги
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