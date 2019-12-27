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Умерла Галина Волчек

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Премьер-министр назвал худрука "Современника" уникальным режиссером и талантливой актрисой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек была открыта новым экспериментам, умела улавливать атмосферу времени, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Галина Волчек — человек-легенда, человек-эпоха"

Худрук "Современника" умерла в четверг в возрасте 86 лет.

"Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее "Современник" стал символом настоящей творческой свободы. Она никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам, вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров", - написал премьер в Facebook.

Медведев также назвал худрука "Современника" уникальным режиссером и талантливой актрисой, а также отметил, что ее роли и спектакли останутся в памяти зрителей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияУмерла Галина Волчек
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