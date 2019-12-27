Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Худрук "Современника" умерла в четверг в возрасте 86 лет.

"Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее "Современник" стал символом настоящей творческой свободы. Она никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам, вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров", - написал премьер в Facebook.

Медведев также назвал худрука "Современника" уникальным режиссером и талантливой актрисой, а также отметил, что ее роли и спектакли останутся в памяти зрителей.