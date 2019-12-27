Путин уверен, что воспитанники Волчек продолжат ее дело

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Денису Евстигнееву, сыну Галины Волчек. Глава государства уверен, что художественного руководителя театра "Современник" любили миллионы не только за работы в театре и кинематографе, но и творческую смелость.

"Галина Борисовна Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного "Современника", служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь", - написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Кончина Галины Борисовны Волчек - огромная, невосполнимая потеря для всех нас, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников, которые, уверен, продолжат ее дело", - убежден президент.

Волчек умерла в четверг на 87-м году жизни. Прощание пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент выразил соболезнования родным и близким Волчек. Он отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней, всегда восхищался ее талантом.