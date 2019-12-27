{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умерла Галина Волчек

"Современник" отменил новогодний спектакль в связи со смертью Волчек

Речь идет о спектакле "С наступающим", который был запланирован на 30 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Театр "Современник" отменил показ новогодней комедии "С наступающим", намеченный на 30 декабря, в связи со смертью художественного руководителя театра, народной артистки СССР Галины Волчек.

На эту тему
"Галина Волчек — человек-легенда, человек-эпоха"

Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание пройдет 29 декабря в театре "Современник", похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

"30 декабря спектакль "С наступающим" мы отменяем. Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно. Билеты можно сдать в кассу театра до 8 января (включительно). Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание", - говорится на сайте театра в пятницу.

В сообщении также указано, что "27 декабря, завтра и даже послезавтра, в день прощания, состоятся все ранее заявленные спектакли". Это "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры".

"Их в разные годы поставила Галина Волчек. Во всем, что происходит на сцене, - огромная часть ее души, ее невероятного таланта. Каждый из вас, кто будет в эти вечера в зале, и каждый из нас, кто выйдет на сцену, соприкоснется с той невероятной любовью к людям, которую Галина Борисовна передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену. И в эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек", - добавляют в театре.

Теги
РоссияВолчек, Галина БорисовнаУмерла Галина Волчек
Реклама на ТАСС
"ВКонтакте" рассказала о росте активности аудитории в 2019 году
По данным Mediascope, за год среднее время, проводимое пользователями в соцсети, выросло на 16%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС