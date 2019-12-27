"Современник" отменил новогодний спектакль в связи со смертью Волчек

Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание пройдет 29 декабря в театре "Современник", похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

"30 декабря спектакль "С наступающим" мы отменяем. Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно. Билеты можно сдать в кассу театра до 8 января (включительно). Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание", - говорится на сайте театра в пятницу.

В сообщении также указано, что "27 декабря, завтра и даже послезавтра, в день прощания, состоятся все ранее заявленные спектакли". Это "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры".

"Их в разные годы поставила Галина Волчек. Во всем, что происходит на сцене, - огромная часть ее души, ее невероятного таланта. Каждый из вас, кто будет в эти вечера в зале, и каждый из нас, кто выйдет на сцену, соприкоснется с той невероятной любовью к людям, которую Галина Борисовна передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену. И в эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек", - добавляют в театре.