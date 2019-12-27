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Умерла Галина Волчек

Желающих проститься с Волчек 29 декабря будут пускать с 09:00

Прощание пройдет в театре "Современник"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Начало прощания с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек намечено на 11:00, желающих проститься с артисткой будут запускать с 09:00.

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Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова.

Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Прощание пройдет 29 декабря в театре "Современник", похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. "Начало панихиды намечено на 11:00, а запускать людей будут с 09:00", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияВолчек, Галина БорисовнаУмерла Галина Волчек
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