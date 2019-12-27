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Эксперт считает, что украденный в Москве раритетный автомобиль не мог быть машиной Сталина

Собеседник агентства уточнил, что основная машина Сталина утилизирована, а два резервных автомобиля находятся в частных коллекциях
ЗИС-115 Артем Коротаев/ТАСС
Описание
ЗИС-115
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Эксперты убеждены, что украденный в пятницу в Москве раритетный автомобиль не был машиной Иосифа Сталина.

"Основная машина Сталина была утилизирована. Судьба двух резервных автомобилей также точно известна: они находятся в частных коллекциях", - рассказал в беседе с ТАСС эксперт, специализирующийся на оценке раритетных автомобилей высшего класса, пожелавший остаться неназванным. Он уточнил, что одна из резервных машин этой серии несколько лет назад прошла реставрацию в Музее техники Вадима Задорожного.

По словам собеседника агентства, речь идет об автомобиле ЗИС-115 - первой уникальной машине отечественного производства. "Этот автомобиль в отличие от других модификаций полностью бронированный, боковые стекла толщиной 65-75 мм выдерживали взрыв гранаты и выстрел из трехлинейной винтовки, вес машины превышал четыре тонны, специальные колеса были сделаны на Ярославском шинном заводе", - перечислил характеристики автомобиля эксперт.

Он добавил, что всего таких машин "было выпущено меньше 60 штук". "Часть из них разошлась по другим государствам, среди которых страны Восточной Европы, Куба и КНДР", - сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ранее сообщили, что полиция проводит проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на севере Москвы раритетного автомобиля. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин

"Около 12:40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, полиция проводит проверку по данному факту, обстоятельства происшествия устанавливаются. "Принадлежность похищенного раритетного автомобиля, его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - уточнили в полиции.

Теги
РоссияСталин, Иосиф Виссарионович
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