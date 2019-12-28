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Паводок в Иркутской области

Власти Тулуна создадут лесопарковую зону на месте разрушенного паводками района

По словам главы региона Игоря Кобзева, при создании зоны отдыха учтут пожелания местных жителей

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Власти иркутского Тулуна планируют создать лесопарковую зону на месте разрушенного летними паводками микрорайона ЛДК, поскольку эта территория находится в зоне риска повторного затопления. Об этом в субботу сообщил мэр города Юрий Карих на встрече вице-премьера РФ Виталия Мутко с жителями микрорайона.

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После паводков в микрорайоне ЛДК уцелело 18 частных домов. Местные власти планируют расселить жителей этих домов в 2020 году.

"На месте ЛДК планируется лесопарковая зона", - сказал Карих.

По словам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, который также присутствовал на совещании с вице-премьером, жилых объектов в ЛДК строить не планируется, потому что территория микрорайона находится в зоне риска затопления. Он добавил, что местные жители также могут сами решить, чем они дополнят лесопарковую зону. "[Например,] можно сделать пляж или зону для эко-рыбалки", - сказал он.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ия достигал почти 14 метров. В городе было затоплено 887 жилых домов. Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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