В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Казахстанским врачам удалось стабилизировать состояние тяжело пострадавших в результате произошедшей в пятницу катастрофы самолета авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Алма-Ате заместитель министра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", - сказал он, назвав это самой главной победой за минувшую ночь.

Как уточнил со своей стороны руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся семь человек, в стабильном - 42, включая девятерых детей.