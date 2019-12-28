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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров сообщил, что за ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. В тяжелом состоянии находятся семь человек, в стабильном - 42

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Казахстанским врачам удалось стабилизировать состояние тяжело пострадавших в результате произошедшей в пятницу катастрофы самолета авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Алма-Ате заместитель министра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

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"За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", - сказал он, назвав это самой главной победой за минувшую ночь.

Как уточнил со своей стороны руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся семь человек, в стабильном - 42, включая девятерых детей.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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