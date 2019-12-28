Токаев поблагодарил глав государств, выразивших соболезнования в связи с авиакатастрофой

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров зарубежных государств, направивших ему телеграммы с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы близ Алма-Аты.

"Благодарю всех глав государств, выразивших соболезнования и сочувствие по поводу человеческих жертв в авиационной катастрофе под Алматы", - написал Токаев в субботу на своей странице в Twitter.

Телеграммы с соболезнованиями в связи с трагедией Токаеву направили президенты России, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и другие официальные лица.

В субботу в стране объявлен общенациональный траур, в связи с чем отменены развлекательные мероприятия и программы.