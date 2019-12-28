Второму пилоту разбившегося в Казахстане самолета провели сложную операцию

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Казахстанские врачи провели сложную операцию на позвоночнике второму пилоту потерпевшего близ Алма-Аты катастрофу самолета авиакомпании Bek Air, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в субботу исполняющая обязанности главного врача городской клинической больницы №4 Айман Байзолданова.

"Состояние второго пилота оценивается как тяжелое. Сегодня с утра с коллегами из Нур-Султана была проведена сложнейшая операция на позвоночнике. Сейчас он находится в палате пробуждения и еще в наркозе. Операция прошла успешно", - приводит ее слова агентство Казинформ.

По словам Байзолдановой, в отделении больницы находится и одна из бортпроводниц данного рейса, ее состояние стабильное и оценивается как средней степени тяжести.

Командир воздушного судна в результате катастрофы погиб.