Пассажиры Air Astana уступали билеты близким пострадавших в авиакатастрофе

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажиры казахстанской авиакомпании Air Astana уступали свои места для родственников тех, кто пострадал в авиакатастрофе близ Алма-Аты. Об этом рассказал директор по управлению доходами Air Astana Ерболат Байсалыков.

"Мы должны понимать, что сейчас родственникам пострадавших или погибших тяжело. Поэтому пошли на такой шаг, чтобы бесплатно перевозить их. В преддверии Нового года все рейсы полные. Мы вышли к населению, вышли на регистрацию в аэропорту Нур-Султана и просили, чтобы пассажиры уступили места для родственников пострадавших. К счастью, находились такие пассажиры. Им большая благодарность", - приводит его слова в субботу агентство Казинформ.

"Мы за эти сутки вывезли 33 пассажира, которые являются близкими родственниками. 19 человек мы забрали сегодня в 05:00 утра (02:00 мск - прим. ТАСС). Сегодня отправили мать 11 детей, у нее один ребенок пострадал в авиакатастрофе, она с 10 детьми вылетела. У нас ограничений по количеству людей нет. Все близкие родственники могут вылететь. Мы также попросили врача аэропорта Нур-Султана лететь", - сообщил Байсалыков.

Казахстанская авиакомпания Bek Air в пятницу в связи с крушением своего самолета близ Алма-Аты отменила порядка 100 рейсов до 31 декабря. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика была приостановлена.

"На данные рейсы было продано 9157 билетов. В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы "Бек эйр", запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорилось в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В то же время число пассажиров на рейсах авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года (1-2 января рейсы не планировались) составило 9785. Им предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

"По информации авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air пассажиры отмененных рейсов могут до 31 декабря текущего года воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air. Авиакомпания SCAT до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air, - уточнили в пресс-службе ведомства.