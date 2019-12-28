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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Пострадавших в катастрофе в Казахстане детей перевели из реанимации в профильные отделения

В управлении общественного здоровья Алма-Аты отметили, что все дети получают необходимую медицинскую помощь

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Шестерых детей, которые находились в реанимации после авиакатастрофы с самолетом в Казахстане, перевели в профильные отделения. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Казинформ.

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По его данным, шестеро детей были направлены в отделение реанимации интенсивной терапии, трое - в отделение травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. Двоим травматологи провели операции без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения.

"В настоящее время все дети находятся в профильных отделениях и получают всю необходимую медицинскую помощь", - приводит агентство заявление управления общественного здоровья Алма-Аты. Ранее руководитель управления Тлеухан Абилдаев сообщил, что в результате катастрофы в тяжелом состоянии находятся семь человек, в стабильном - 42, включая девятерых детей.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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