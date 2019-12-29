Токаев выразил благодарность жителям поселка, близ которого произошла авиакатастрофа

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил в воскресенье жителей поселка Гульдала, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, за помощь службам спасения.

"Благодарю жителей поселка Гульдала Алма-Атинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алмаатинцам. Наш народ еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, утром 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение на территории Талгарского района Алма-Атинской области между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек.

Первоначальный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена. По данным МВД Казахстана, следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.