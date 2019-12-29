{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Токаев выразил благодарность жителям поселка, близ которого произошла авиакатастрофа

Президент Казахстана отметил, что народ республики "еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему"

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил в воскресенье жителей поселка Гульдала, недалеко от которого произошла авиакатастрофа, за помощь службам спасения.

На эту тему
Что известно о самолете Fokker 100, потерпевшем крушение в Казахстане

"Благодарю жителей поселка Гульдала Алма-Атинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алмаатинцам. Наш народ еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, утром 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение на территории Талгарского района Алма-Атинской области между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек.

Первоначальный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена. По данным МВД Казахстана, следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Аэропорт Алма-Аты организовал бесплатную доставку тел погибших в авиакатастрофе
Администрация аэропорта также выразила готовность оказать содействие в организации похорон жертв трагедии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС