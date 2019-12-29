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Кризис на Украине

Депутат Госдумы намерен поднять вопрос о правовой оценке украинского сайта "Миротворец"

Ранее издание "Фонтанка.ру" сообщило, что все пассажиры поезда "Таврия", отправившегося 23 декабря в Севастополь, внесены в базу данных "Миротворца"

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик намерен поднять в российском парламенте вопрос о правовой оценке действий лиц, ведущих на Украине базу данных "Миротворец", в связи постоянным нарушением прав граждан на неразглашение личных данных. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье.

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Петербургское издание "Фонтанка.ру" сообщило, что все пассажиры поезда "Таврия", отправившегося 23 декабря в Севастополь, в том числе корреспондент Венера Галеева, написавшая репортаж о поездке, внесены в базу данных заблокированного в России украинского сайта "Миротворец".

"Но если говорить серьезно, давно назрел вопрос закрытия ресурса, публикующего персональные данные людей, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Есть вполне четкая позиция России, а 16 октября этого года заблокировать "Миротворец" потребовала Мониторинговая миссия ООН. Я подниму этот вопрос в Государственной Думе, нужна грамотная правовая оценка, переведение этого вопроса из плоскости пропаганды в юридическую плоскость", - сказал Белик.

Он отметил, что вопрос касается прав внесенных в "Миротворец" людей и их частной жизни. "Уверен, Россия найдет поддержку и у своих коллег в Европе", - добавил собеседник.

Депутат заверил, что "на повседневную жизнь пребывание тут [в базе "Миротворца"] не влияет. "Мне кажется, что скоро сервера сайта "Миротворец" сами просто откажутся работать: по планам, Крымский мост ежедневно будут пересекать десятки пар поездов. Если "переписывать" всех, такой объем данных сайт может и не выдержать. Тем более, если администраторы сайта будут последовательными и начнут фиксировать всех, кто приезжает в Крым на машине или прилетает на самолетах", - считает Белик.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

О поездах в Крым

Первый регулярный поезд "Таврия", совершивший рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь по новому маршруту через Крымский мост и вернувшийся на Московский вокзал Петербурга, перевез 856 человек в обоих направлениях.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеБелик, Дмитрий Анатольевич
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