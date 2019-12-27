Первый поезд "Таврия" перевез более 850 человек в обоих направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Первый регулярный поезд "Таврия", совершивший рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь по новому маршруту через Крымский мост и вернувшийся на Московский вокзал Петербурга, перевез 856 человек в обоих направлениях, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".
Поезд № 7/8 из Санкт-Петербурга отправился в Севастополь 23 декабря, время в пути составило 43 часа 25 минут, он прибыл в Севастополь в среду в 09:25 мск. В обратный путь поезд отправился в среду в 15:55 мск и прибыл на Московский вокзал в 10:20 мск.
"На первый состав № 7/8 было продано 856 билетов в обоих направлениях - из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно", - сказала собеседница агентства.
Начальник поезда Александр Калеущенко в беседе с ТАСС отметил, что экипаж показал свой профессионализм, готовность к работе на новом маршруте, все пассажиры остались довольны. "Большинство проводников ранее обслуживали маршрут Москва - Санкт-Петербург, осуществляемый компанией "Гранд сервис экспресс", - отметил Калеущенко.