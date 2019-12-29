Эксперт ООН заявил об угрозе для жизни Ассанжа из-за психологических пыток

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, представляющим угрозу для его жизни. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью швейцарской газете SonntagsBlick спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

Эксперт напомнил о своем посещении в мае следственного изолятора в Великобритании вместе с врачами. По его словам, у Ассанжа были заметны "клинически измеримые последствия психологических пыток", и "определенные когнитивные способности уже тогда были нарушены". Мельцер обратил внимание на тот факт, что за Ассанжем ведется 24-часовое наблюдение, и этот "стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым". Кроме того, его "процессуальные права систематически нарушаются", и он "не может говорить со своими американскими адвокатами".

По словам спецдокладчика, "в совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти". "Это то, что называют "белой пыткой", - констатировал эксперт. Мельцер сообщил, что обращался по этому поводу к британским властям, однако те отрицают применение пыток. "Ясно, что они хотели застопорить какой-либо диалог, - отметил он и добавил, что подобным образом повели себя и власти Швеции, от которых спецдокладчик "потребовал официальных объяснений по поводу 50 предполагаемых процессуальных нарушений".

Как считает Мельцер, если Лондон выдаст Ассанджа США, то "с верховенством закона будет полностью покончено". По его мнению, "приговор Ассанжу за свободу прессы имел бы характер глобального прецедента", и в будущем этот прецедент может быть применен "к любому, кто попытается вытащить на свет грязное белье сильных мира сего".

По словам спецдокладчика, американские СМИ "должны были бы реагировать гораздо энергичнее" на ситуацию вокруг основателя WikiLeaks. Он напомнил, что в прошлом многие издания сотрудничали с WikiLeaks и "публиковали секретные документы вместе с Ассанжем". Мельцер предположил, что "возможно, что эти СМИ сегодня имеют соглашение о моратории [на публикации на тему злоупотреблений в отношении Ассанжа] с властями", чтобы "судебные органы оставили их в покое".

Нильс Мельцер (Швейцария) был назначен Советом ООН по правам человека спецдокладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения и наказания в ноябре 2016 года. Ранее он работал в Международном комитете Красного Креста и швейцарском МИД.