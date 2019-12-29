{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На курорте Красной Поляны откроются дополнительные горнолыжные трассы

Этому способствуют благоприятные погодные условия

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительные горнолыжные трассы откроются на курорте "Красная Поляна" в Сочи благодаря хорошим погодным условиям. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, в том числе и по температурам, которые позволяют работать снежным пушкам. В самое ближайшее время откроется больше трасс для катания, и все ограничения будут сняты", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе "Красной Поляны" сообщали, что катания на курорте были открыты на две недели раньше срока. На соседнем горнолыжном курорте "Роза Хутор" на данный момент трассы работают в тестовом режиме, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал мэр города Сочи Алексей Копайгородский, на всех курортах Красной Поляны стартовала продажа единого ски-пасса. Для туристов по одном билету на всех горнолыжных курортах Красной Поляны стали доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура курортов - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов начал курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (Бывший "Горки город"). Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения различных  форумов. В пресс-службе администрации города сообщали, что с начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, за зимний сезон 2019/2020 курорт планирует принять порядка 1,5 млн туристов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Форин оффис назвал самые нелепые запросы, полученные посольствами Британии в 2019 году
В список вошел вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон 50 Cent
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС