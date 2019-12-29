На курорте Красной Поляны откроются дополнительные горнолыжные трассы

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительные горнолыжные трассы откроются на курорте "Красная Поляна" в Сочи благодаря хорошим погодным условиям. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, в том числе и по температурам, которые позволяют работать снежным пушкам. В самое ближайшее время откроется больше трасс для катания, и все ограничения будут сняты", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе "Красной Поляны" сообщали, что катания на курорте были открыты на две недели раньше срока. На соседнем горнолыжном курорте "Роза Хутор" на данный момент трассы работают в тестовом режиме, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал мэр города Сочи Алексей Копайгородский, на всех курортах Красной Поляны стартовала продажа единого ски-пасса. Для туристов по одном билету на всех горнолыжных курортах Красной Поляны стали доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура курортов - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов начал курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (Бывший "Горки город"). Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения различных форумов. В пресс-службе администрации города сообщали, что с начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, за зимний сезон 2019/2020 курорт планирует принять порядка 1,5 млн туристов.