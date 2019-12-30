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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Bek Air в течение месяца вернет стоимость билетов на запланированные до 10 января рейсы

Компания напомнила, что пассажиры могут осуществить полный возврат стоимости авиабилетов или воспользоваться рейсами Air Astana и Qazaq air

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажиры казахстанской авиакомпании Bek Air смогут вернуть стоимость билетов на запланированные до 10 января будущего года рейсы в течение всего месяца. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook.

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"Уважаемые пассажиры, прежде всего позвольте принести вам искренние извинения за все доставленные неудобства и сложности, которые возникли в связи с отменой рейсов. Обращаем ваше внимание на то, что осуществить возврат [стоимости билетов] на рейсы, запланированные до 10 января, вы можете в течение всего января. Полная стоимость авиабилетов будет возвращена на все отмененные рейсы вне зависимости от того, обратитесь ли вы за возвратом сейчас или позднее в январе 2020 года", - следует из сообщения.

Компания также напомнила, что пассажиры могут либо осуществить полный возврат стоимости авиабилетов, обратившись по месту покупки, либо воспользоваться рейсами авиаперевозчиков Air Astana и Qazaq air.

"Авиакомпании Air Astana и Qazaq air предлагают возможность воспользоваться их рейсами до 7 января 2020 года по стоимости оригинального билета Bek Air. Для этого вам необходимо обратиться в кассу или офис авиакомпании [Bek Air] в аэропорту, составить акт о возврате и после обратиться в представительство соответствующих авиакомпаний в аэропорту. На основании акта и в случае наличия мест на рейсах авиакомпаний билет будет предоставлен по стоимости оригинального билета авиакомпании Bek Air", - отмечается в заявлении.

Кроме того, компания напомнила, что, "согласно закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, страховые выплаты получат все пассажиры, пострадавшие в катастрофе рейса 2100".

"Страховая компания Amanat осуществит выплаты до 200 месячных расчетных показателей [МРП] (до 530 200 тенге ($1,3 тыс.), при расчете 1 МРП - 2651 тенге) в размере фактических расходов на лечение всем пассажирам, получившим травму или иное повреждение здоровья. Семьям погибших пассажиров будет осуществлена выплата в размере 5 тысяч МРП (13 млн 255 тыс. тенге (около $34,8 тыс.)", - говорится в сообщении.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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