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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: число уверенных в завтрашнем дне россиян с 2000 года выросло с 33% до 51%

Отмечается, что самая высокая доля уверенных в будущем зафиксирована среди молодежи
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти каждый второй житель России (51%) из числа участников соцопроса сообщил об уверенности в завтрашнем дне, это на 18 процентных пунктов (п. п.) больше в сравнении с исследованиями социологов двадцатилетней давности. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то сегодня - уже каждый второй (51%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая доля уверенных в будущем зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%).

Кроме того, сегодня 57% опрошенных россиян сообщают, что способны представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, тогда как 20 лет назад большинство жителей России (69%) не могли представить свое будущее или будущее своей семьи на срок, превышающий несколько месяцев.

По данным опроса, как и двадцатилетие назад, основной жизненной целью россияне называют желание жить на уровне своего окружения (41%). Однако увеличилась доля тех, кто хотел бы жить лучше, чем большинство семей в их городе или районе (23%, в 1999 году - 11%), еще 11% хотят жить на уровне средней семьи в Западной Европе и США, а 6% заявили о желании жить лучше, чем средняя семья в западных европейских странах и США.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 1999 и 2000 годах проводились всероссийские поквартирные опросы с выборкой в 1,6 тыс. респондентов.

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РоссияОпросы общественного мнения
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