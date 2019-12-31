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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин поздравил спасателей с Новым годом

Мальчик также поблагодарил собаку, которая обнаружила его, и передал ей корм
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Выживший под завалами, обрушившегося 31 декабря 2018 года жилого дома в Магнитогорске, Ваня Фокин, которого спасатели обнаружили спустя 35 часов на морозе между обломками стены, поздравил принимавших участие в его спасении сотрудников МЧС с Новым годом, сообщил ТАСС отец мальчика Евгений Фокин.

"Через Skype мы поговорили. Поблагодарили собаку [лабрадор Грейс обнаружила ребенка], передали ей корм, поздравили всех с Новым годом", - сказал Фокин.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин, которому в момент трагедии было менее года.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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