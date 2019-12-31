Эвакуированные из-за пожара в психдиспансере в Удмуртии вернулись в учреждение

ИЖЕВСК, 31 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек, эвакуированных из здания Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов (филиал "Глазовский психоневрологический интернат"), вернулись в помещение после тушения пожара на площади 20 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь главы города Глазова Елена Скрябина.

"Сейчас пожар ликвидирован, идет уборка последствий тушения. Эвакуированных вернули обратно в помещении, они находятся в помещении диспансера, размещены в корпусах. Но сейчас решается вопрос, чтобы с первого этажа можно было разместить пациентов в здание дома интерната для умственно-отсталых детей, который находится рядом. Роспотребнадзор угарного запаха не обнаружил, но специалисты хотят проверить системы отопления и электричества", - сказала она.

Как сообщалось, пожар возник на втором этаже трехэтажного корпуса диспансера на общей площади 20 кв. м, пострадали шесть человек, были эвакуированы более 500 человек. На данный момент пожар потушен. По предварительной версии, пожар произошел в результате курения одного из пациентов в постели в нарушение требований режима проживания в интернате. На место происшествия выехали следователи, в данный момент решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, изымается документация, которая представляет интерес для следствия.