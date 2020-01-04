МЧС подготовит к сентябрю 2020 года законопроект об оправданном риске

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МЧС России к сентябрю текущего года подготовит для внесения в правительство и Госдуму законопроект, запрещающий привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Изменения планируется внести федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". В нем предполагается исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданный риск" и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.

Законопроект планируется внести в правительство РФ в сентябре 2020 года, в Госдуму - декабре.

Ранее на интернет-портале проектов правовых актов для общественного обсуждения был опубликован соответствующий законопроект, в котором предлагается закрепить понятие "оправданный риск" и запретить привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в условиях оправданного риска. МЧС предлагает понимать под оправданным риском "действия, требующие незамедлительного реагирования спасателя <...> и реализуемые с угрозой для жизни <...> или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя", при этом должны быть основания полагать, что спасение пострадавших возможно.

Как пояснили ТАСС в МЧС России, неизбежность риска обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне аварии и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим. В МЧС заверили, что введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий.

В министерстве считают, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности.