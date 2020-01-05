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Скворцова выразила соболезнования в связи со смертью онколога Андрея Павленко

По словам главы Минздрава, пример доктора вдохновлял тысячи пациентов на борьбу с болезнью

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Активная деятельность онколога Андрея Павленко и его личный пример борьбы с раком желудка помогли тысячам пациентов настроиться на лечение. Об этом говорится в телеграмме министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, направленной супруге Павленко.

"Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян <...> Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями. Выражаем соболезнования родным и близким и коллегам Андрея Николаевича", - следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Минздрава.

Павленко умер 5 января в Санкт-Петербурге. 2 января онколог опубликовал прощальное письмо, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь.

В 2018 году, когда ему был поставлен диагноз, врач запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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