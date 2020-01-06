В Канберре из-за сильного смога от лесных пожаров закрыли министерства и детские сады

СИДНЕЙ, 6 января. /ТАСС/. Детские сады и государственные учреждения в столице Австралии Канберре прекратили свою работу из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город в понедельник. Как сообщает в понедельник телеканал SBS , также были закрыты часть министерств, музеи и университеты, расположенные в городе.

Показатель качества воздуха в Канберре в начале недели почти в 10 раз превысил уровень "опасно для жизни", что стало причиной прекращения работы ряда государственных ведомств и учреждений, расположенных в столице Австралии. "Из-за проблем с качеством воздуха, влияющих на работу федеральных и местных правительственных учреждений, расположенных в регионе Австралийская столичная территория, министерство внутренних дел и национальная пограничная служба приняли решение временно разрешить персоналу не посещать рабочие места в течение следующих 48 часов", - указано в сообщении МВД Австралии. Также отмечается, что была прекращена работа национального агентства по чрезвычайным ситуациям, расположенного в Канберре, и ряда других ведомств, включая федеральные министерства образования и здравоохранения.

До среды 8 января закрыты все детские сады и дошкольные образовательные учреждения. Также прекратили свою работу магазины, предприятия общественного питания, спортивные и досуговые учреждения, музеи и выставки. Национальная художественная галерея Австралии, где сейчас проходит экспозиция работ Матисса и Пикассо закрыла свои двери до особого распоряжения, а в ее пресс-службе пояснили, что это решение продиктовано тревогой о здоровье гостей и персонала учреждения, а также заботой о "сохранности уникальных полотен, представленных на выставках".

Почта Австралии прекратила доставку отправлений из и в Канберру и закрыла большую часть своих отделений, расположенных в городе. Также из-за плотной дымовой завесы, снижающей видимость, был отменен ряд авиарейсов, следующих через аэропорт Канберры.

Лесные пожары в Австралии

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек пропали без вести.