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В украинской общине Крыма осудили идею поставить памятник Бандере на границе с Россией

Это поспособствует расколу Украины, полагает глава украинской общины Анастасия Гридчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Установка памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере на границе с Россией поспособствует расколу Украины, считает глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В воскресенье в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе Конотопе Сумской области Украины хотят установить памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере.

"Если мы вспомним слова Зеленского о том, что необходимо объединять страну, а не раскалывать - а мы прекрасно знаем, что на Украине неоднозначное отношение к Бандере. Такой памятник, такой жест установки монумента ведет, наоборот, к расколу Украины", - сказала Гридчина ТАСС.

По ее словам, установка памятника на границе с Россией так, "чтобы он смотрел на Кремль", инициирована националистами и радикалами. Старшее поколение людей, по ее мнению, выступает категорически против.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России) - множество преступлений, бандеровцы убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни, зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Тем не менее, день рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов. 1 января 2020 года сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Это мероприятие вызвало резко негативную реакцию посольств Израиля и Польши на Украине, кроме того, МИД РФ призвал Киев отказаться от глумления над историей и прекратить оправдание преступлений, совершенных нацистами и их пособниками.

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