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Роспотребнадзор выявил норовирус у заболевших в новгородском детском лагере

При этом специалисты ведомства исключили возможность заражения детей в столовой лагеря

ТАСС, 7 января. Вспышку инфекционного заболевания в оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец" в Новгородской области вызвал норовирус. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко.

По данным прокуратуры области, в понедельник в детском лагере на признаки кишечной инфекции пожаловались 13 детей и двое вожатых, в госпитализации никто не нуждался. Руководство приняло решение завершить смену раньше срока и отправить более 200 школьников домой.

"В молекулярно-генетической лаборатории выявили возбудитель - норовирус. По предварительным результатам эпидрасследования, которое вчера проводилось, мы считаем, что произошел занос, и при определенных условиях инфекция распространилась среди детей и взрослых, которые находились [в лагере] в эту смену", - сказала собеседница агентства.

Точные причины распространения инфекции будут известны по окончанию эпидемиологического расследования. По словам Ивченко, на данный момент специалисты исключили возможность заражения детей в столовой лагеря. "Ни в пищевых продуктах, ни в материале от персонала пищеблока норовирус не выявлен: ни в смывах, ни в воде его нет", - отметила представитель надзорного ведомства.

В качестве версии рассматривается вариант, при котором в детском коллективе появился носитель вируса, который не придал значения первым признакам заболевания. "Вирус мог вызвать однократную рвоту, на которую человек мог не обратить внимания", - сказала Ивченко.

Детский оздоровительно-образовательный центр для детей от 7 до 15 лет "Гверстянец" находится в 100 км от Великого Новгорода, работает круглый год. Учредителем центра является городской комитет по образованию. На смене, которая должна была проходить с 3 по 12 января 2020 года, находились 215 человек. Прокуратура Новгородской области организовала проверку в связи с массовым заболеванием детей в оздоровительном лагере.

Теги
РоссияНовгородская область
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