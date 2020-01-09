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Имена погибших в авиакатастрофе у Нелькана летчиков присвоили судам хабаровской авиации

Торжественная церемония состоялась в хабаровском аэропорту в день 90-летия гражданской авиации на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Имена двух погибших при крушении самолета L-410 у Нелькана в Хабаровском крае летчиков - Игоря Шумакова и Александра Зуева - присвоили судам краевой авиации. Торжественная церемония прошла в хабаровском аэропорту.

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Авиакатастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Пассажирский самолет L-410 краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" потерпел крушение при заходе на посадку у села Нелькан. Погибли шесть человек (экипаж и пассажиры), выжила только маленькая девочка. После ЧП полеты самолетов этого типа в регионе приостанавливались, возобновившись спустя несколько месяцев.

9 января - день 90-летия гражданской авиации Дальнего Востока. В этот день в 1930 году на самолете "СССР-127" был проложен новый воздушный маршрут Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Оха - Александровск, названный в дальнейшем "Трассой героев". "В этот юбилейный день для дальневосточной авиации принято решение присвоить двум воздушным судам имена членов экипажа. К сожалению, трагические обстоятельства безвременно забрали лучших людей. Это будет добрая память об этих людях. Данные суда будут бороздить просторы Хабаровского края и других регионов", - сказал заместитель начальника Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Николай Белов.

Имена пилотов самолетам присвоены приказом "Хабаровских авиалиний" по обращению летного состава предприятия и родственников погибших.

Белов сообщил, что по результатам расследования катастрофы у Нелькана МАК, претензий к экипажу не было. "Экипаж среагировал вовремя, но ни высоты, ни сил не хватило", - сказал он.

По предварительному отчету МАК о расследовании катастрофы, при заходе самолета на посадку возникли неполадки в правом двигателе, из-за чего он перевернулся в воздухе на 180 градусов. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели, и машина столкнулась с поверхностью земли.

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РоссияХабаровский край
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