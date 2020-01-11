{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Эксперт: признание Тегераном вины за сбитый Boeing поможет стабилизации ситуации

Как считает политолог Федор Лукьянов, от Ирана будут требовать не только прояснения ситуации, но и компенсаций

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Признание Ираном вины за сбитый украинский Boeing способствует скорому разрешению инцидента и стабилизации ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Никто, даже самые яростные противники Ирана не утверждают, что самолет сбит намеренно. Все согласны, что это фатальная трагическая ошибка. Тот факт, что Иран все-таки признал причины катастрофы, не сразу, но довольно быстро - это скорее послужит стабилизации и затиханию шума", - сказал он.

Эксперт отметил, что за этим последует стандартная в таких случая процедура. "От Ирана будут требовать полного прояснения ситуации, наказания виновных и выплаты компенсации за утраченные жизни и ущерб. Это в общем-то достаточно обычная практика, если считать обычными такие ужасные инциденты. А такое уже бывало. Это все переходит в судебно-правовую сферу, это все равно политика, но все-таки в меньшей степени", - продолжил Лукьянов.

Аналитик подчеркнул, что этот случай является серьезным ударом по имиджу Ирана. "Страна, допускающая такие ошибки, не укрепляет свои позиции, но это скорее общие взгляды и оценки, это не связано с текущей политической ситуацией", - заключил он.

Теги
ИранРоссияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
В Москве не будут удалять граффити с Майей Плисецкой
Ранее сообщалось, что мэрия столицы требует до 20 января закрасить граффити с Плисецкой из-за того, что оно не было согласовано
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС