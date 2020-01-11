Эксперт: признание Тегераном вины за сбитый Boeing поможет стабилизации ситуации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Признание Ираном вины за сбитый украинский Boeing способствует скорому разрешению инцидента и стабилизации ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Никто, даже самые яростные противники Ирана не утверждают, что самолет сбит намеренно. Все согласны, что это фатальная трагическая ошибка. Тот факт, что Иран все-таки признал причины катастрофы, не сразу, но довольно быстро - это скорее послужит стабилизации и затиханию шума", - сказал он.

Эксперт отметил, что за этим последует стандартная в таких случая процедура. "От Ирана будут требовать полного прояснения ситуации, наказания виновных и выплаты компенсации за утраченные жизни и ущерб. Это в общем-то достаточно обычная практика, если считать обычными такие ужасные инциденты. А такое уже бывало. Это все переходит в судебно-правовую сферу, это все равно политика, но все-таки в меньшей степени", - продолжил Лукьянов.

Аналитик подчеркнул, что этот случай является серьезным ударом по имиджу Ирана. "Страна, допускающая такие ошибки, не укрепляет свои позиции, но это скорее общие взгляды и оценки, это не связано с текущей политической ситуацией", - заключил он.