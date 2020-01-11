"Как в сказке". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

В Москве в субботу начался сильный снегопад. Как прогнозируют синоптики, он продлится до вечера. Всего за весь день может выпасть до 7 мм осадков. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах Москвы в выходные из-за снега, гололеда и ветра. При этом и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что ожидать наступления холодов в Москве не стоит в течение всей следующей недели.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженной столицы.
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⠀⠀❄❄❄Снегопад❄❄❄ ⠀⠀⠀ ⠀❄Сегодня в Москве снегопад. Как в сказке стоят деревья в снегу. Всем гулять! ⠀⠀ ⠀❄А в "Шкатулкино" скоро новинка, не пропустите! ⠀⠀⠀ #снегопадвмоскве #снежнаямосква #моямосква #манежнаяплощадь #краснаяплощадь #снегопад #скороновинка #новаяшкатулка #новинка #шкатулкиноандрей