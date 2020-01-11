"Как в сказке". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⠀⠀❄❄❄Снегопад❄❄❄ ⠀⠀⠀ ⠀❄Сегодня в Москве снегопад. Как в сказке стоят деревья в снегу. Всем гулять! ⠀⠀ ⠀❄А в "Шкатулкино" скоро новинка, не пропустите! ⠀⠀⠀ #снегопадвмоскве #снежнаямосква #моямосква #манежнаяплощадь #краснаяплощадь #снегопад #скороновинка #новаяшкатулка #новинка #шкатулкиноандрей