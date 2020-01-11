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"Как в сказке". Снегопад в Москве глазами пользователей соцсетей

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что всего за день может выпасть до 7 мм осадков
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

В Москве в субботу начался сильный снегопад. Как прогнозируют синоптики, он продлится до вечера. Всего за весь день может выпасть до 7 мм осадков. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах Москвы в выходные из-за снега, гололеда и ветра. При этом и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что ожидать наступления холодов в Москве не стоит в течение всей следующей недели. 

Пользователи соцсетей делятся фотографиями заснеженной столицы. 

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Oggi❄️❄️❄️❤️

Публикация от Olga (@olviaolga)

 

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Россия
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