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Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney

По данным издания, в обмен на закадровый дубляж, который сделает герцогиня Сассекская, киностудия перечислит средства благотворительной организации, занимающейся защитой слонов в Африке
Меган Маркл AP Photo/Frank Augstein
Описание
Меган Маркл
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает в субботу газета The Times, в обмен на закадровый дубляж, который сделает Меган, американская киностудия перечислит средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке.

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Дополнительные детали договоренности с Меган Маркл, например, продолжительность и финансовая составляющая контакта, о каком фильме (или фильмах) идет речь, не приводятся. О сделке стало известно на фоне ведущихся в Соединенном Королевстве дискуссий по поводу того, как принц Гарри и его супруга намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь после сделанного несколько дней назад громкого заявления.

8 января принц Гарри и Маркл через свою страницу в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, и последнее слово остается за королевой Елизаветой II. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

В субботу телеканал Sky News привел мнения ряда аналитиков, предположивших, что при умелом использовании своего имиджа герцог и герцогиня Сассекские лишь за первый год своей финансовой независимости от британской короны смогут заработать около полумиллиарда фунтов ($655 млн). Среди вероятных источников дохода принца Гарри и его супруги называется запуск линии одежды под собственным брендом Sussex Royal, выступления с лекциями.

Теги
СШАВеликобританияМеган, герцогиня Сассекская
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