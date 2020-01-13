В Ставрополе приземлился самолет, который ранее вернулся в Шереметьево по техпричине

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиры авиарейса, возвращавшегося в Шереметьево по техническим причинам в ночь с воскресенья на понедельник, благополучно прибыли в Ставрополь. По расписанию рейс должен был прибыть в час ночи, задержка составила три часа, сообщается на официальном сайте аэропорта.

"Прибыл в 4:02 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). [Задержка] по технической причине", - говорится на сайте.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что самолет SSJ-100, следовавший рейсом из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в московский аэропорт. После вылета, по предварительной информации источника, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме.