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В Ставрополе приземлился самолет, который ранее вернулся в Шереметьево по техпричине

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя у самолета

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиры авиарейса, возвращавшегося в Шереметьево по техническим причинам в ночь с воскресенья на понедельник, благополучно прибыли в Ставрополь. По расписанию рейс должен был прибыть в час ночи, задержка составила три часа, сообщается на официальном сайте аэропорта.

"Прибыл в 4:02 (время совпадает с московским - прим. ТАСС). [Задержка] по технической причине", - говорится на сайте.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что самолет SSJ-100, следовавший рейсом из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в московский аэропорт. После вылета, по предварительной информации источника, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме.

Теги
РоссияСтавропольский край
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