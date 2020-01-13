Петицию о переселении коал в Новую Зеландию подписали 7,5 тыс. человек

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Тысячи человек поддержали общественную кампанию по переселению коал в Новую Зеландию из-за катастрофических лесных пожаров, разрушивших места обитания этих животных и погубивших значительную часть их популяции. Онлайн-петицию с призывом поддержать миграцию на одном из специальных ресурсов разместила новозеландская организация Koala Relocation Society, документ уже получил почти 7,5 тыс. подписей в поддержку.

"Коалы функционально вымерли в Австралии, но могут процветать в Новой Зеландии, как это делают многие другие австралийские виды. Они не поставят под угрозу нашу местную экосистему, поскольку обитают в открытых эвкалиптовых лесах, и листья этих деревьев составляют большую часть их рациона. Если мы не будем действовать сейчас, вымирание коалы станет ошибкой, которую допустили не только австралийцы, но и мы - новозеландцы", - указано в тексте петиции.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), во время пожаров в Австралии погибли порядка 1,25 млрд животных, включая коал. Теперь авторы петиции призывают к срочным действиям, утверждая, что экосистема Новой Зеландии идеально подходит для обеспечения долгосрочного выживания коалы. "В Новой Зеландии 28,5 тыс. га засажены эвкалиптами, большинство из них расположены на центральном северном острове, они очень похожи на леса Австралии и довольно быстро растут", - убеждены в Обществе переселения коал.

Впрочем, судьбой этих сумчатых обеспокоены и на их родине. Правительство заявило о том, что выделит дополнительно 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн) на восстановление лесов и заповедников после пожаров и половина этой суммы будет потрачена как раз на увеличение популяций диких животных и, в первую очередь, коал. Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей рассказала, что в результате масштабных лесных пожаров "популяция коал пострадала настолько сильно, что эти животные могут быть занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения". "Несомненно, большое их количество погибло, многие другие были травмированы, и мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба", - сказала министр.

Коалы в Австралии

В Австралии коалы не в первый раз оказываются под угрозой исчезновения. В 1924 году из восточных штатов страны было экспортировано 2 млн шкурок этих зверей, и резкое сокращение их численности вынудило правительство сначала ограничить, а в 1927 году и вовсе запретить охоту на них. Только к 1953-1954 годам их популяция начала понемногу восстанавливаться. Коалы очень болезненны и часто страдают от легочных заболеваний и пневмонии, а также ряда других инфекций. Считается, что единственная полностью здоровая популяция животных обитала в заповеднике на острове Кенгуру.

До начала пожаров популяция коал в Австралии насчитывала порядка 100 тыс. особей. На континенте действуют два специальных заказника: Лоун Пайн Коала под Брисбеном и Коуну Коала Парк под Пертом. Кроме того, под эгидой международной организации Australian Koala Foundation ведется активная работа по сохранению популяции животных и среды их обитания. Близ Сиднея работает спецбольница, занимающаяся лечением пострадавших зверей.