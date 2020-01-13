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Подачу воды восстановили для 20 тыс. жителей города Лиски под Воронежем

Из-за аварии на трубопроводе вода не поступала в 220 домов

ВОРОНЕЖ, 13 января. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на трубопроводе в городе Лиски Воронежской области, где была прекращена подача воды в 220 домов с населением 20 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила ТАСС оперативный дежурный ЕДДС по Лискинскому району.

"Авария ликвидирована в 13:15 (мск), подача воды восстановлена", - сказала собеседница агентства.

Утром в понедельник в Лисках на улице 40 лет Октября произошел прорыв чугунного водопровода диаметром 630 мм, из-за чего без воды остались 20 тыс. жителей города, проживающих в 220 домах.

Всего Лисках более 53 тыс. жителей. Это крупный железнодорожный узел на Юго-Восточной железной дороге. 

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РоссияВоронежская область
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