СМИ: Министерство культуры Ирака одобрило идею установки памятника Сулеймани в Багдаде

ТАСС, 13 января. Министерство культуры Ирака поддержало идею установки памятника бывшему командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касему Сулеймани и экс-заместителю главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандису, погибшим в результате ракетного удара США. Об этом в понедельник сообщил телеканал Rudaw .

Как указывает телеканал, ведомство приняло решение создать специальную комиссию, которая займется этим вопросом. Проект будущего монумента будет выбран по результатам конкурса.

Отмечается, что предложение об установке памятника было направлено в министерство культуры депутатом иракского парламента Али Джасемом аль-Хамидави. В своем запросе аль-Хамидави подчеркнул, что Сулеймани и аль-Мухандис "сыграли огромную роль" в борьбе с терроризмом в Ираке, и выдвинул идею установки монумента на месте их гибели - в аэропорту Багдада.