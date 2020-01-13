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ВОЗ призвала вести мониторинг в связи с возможным распространением новой пневмонии

Поводом для заявления послужила поступившая в Женеву информация о случае новой пневмонии, зафиксированном в Таиланде

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии. Как отмечается в распространенном в понедельник в Женеве заявлении ВОЗ, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус проведет консультации с целью возможного созыва комитета по чрезвычайным ситуациям.

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Поводом для заявления послужила поступившая в Женеву информация о случае новой пневмонии, зафиксированном в Таиланде. Подчеркивается, что "ВОЗ работает с Таиландом и Китаем в связи с сообщениями о подтверждении нового коронавируса" в Таиланде. Речь идет о пациенте, прибывшем из китайского города Ухань: 8 января он был госпитализирован, сейчас его состояние улучшилось. Как подчеркивают в Женеве, возможно выявление случаев новой пневмонии и в других странах, и это "не является неожиданностью". ВОЗ "призывает к активному мониторингу" и проведению подготовительных мероприятий.

"Исключительно важно продолжать расследование в Китае по выявлению источника вспышки", - указывают в женевской штаб-квартире ВОЗ. Гендиректор организации "проведет консультации с комитетом по чрезвычайным ситуациям и может собрать его членов в ближайшее время".

В конце декабря 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

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ТаиландКитай
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