Экс-глава Renault Карлос Гон намерен через суд взыскать с компании свою пенсию

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и бывший генеральный директор компании Renault Карлос Гон подал жалобу в суд, специализирующийся на трудовых отношениях, с требованием выплаты корпоративной пенсии, которая полагалась ему по должности в соответствии с контрактом с французской компанией. Об этом сообщает в понедельник газета Le Figaro .

"Моя отставка - это фарс. Я требую соблюдения своих прав на получение пенсии, а также всех моих персональных прав. Все прекрасно знают, в каких условиях я покинул свой пост: меня посадили в тюрьму!" - заявил он изданию.

Как пояснил корреспонденту ТАСС представитель администрации автопроизводителя, речь идет о так называемом бонусном пенсионном пакете, подразумевающем выплаты в размере €765 тыс. ежегодно. Однако для получения права на такую пенсию Гон должен был бы проработать в компании не менее пяти лет. Также он должен был находиться на должности в момент подачи заявления о выплате пенсии - однако он к этому времени уже покинул пост, направив соответствующее письмо в адрес совета директоров, когда находился в японской тюрьме. В этой связи, по словам представителя, ему полагается стандартная государственная пенсия, лишь небольшая часть которой будет покрываться из бюджета Renault.

Со своей стороны в середине декабря 2019 года Гон обратился с жалобой в Комитет по контролю над финансовыми рынками (AMF), указав на ошибочное сообщение о его отставке, а в конце декабря обратился в суд по трудовым вопросам парижского пригорода Булонь-Бийанкур. Как уточняет газета, бывший гендиректор Renault потребовал выплатить ему компенсацию за уход на пенсию в размере почти €250 тыс. Слушание по иску Гона состоится в конце февраля.