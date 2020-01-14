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Семилетнюю девочку, которую пытались похитить в Москве, передали в учреждение соцзащиты

В департаменте труда и социальной защиты населения отметили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Семилетнюю девочку, которую, по предварительным данным, попыталась похитить женщина на улице Яблочкова в Москве, выписали из больницы и передали в учреждение соцзащиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что столичные полицейские обнаружили ребенка, которого, по предварительным данным, попыталась похитить женщина на северо-востоке города. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что попытке похищения предшествовала ссора: во время празднования Нового года в семье этой девочки произошла ссора, после чего знакомая родителей ребенка с согласия девочки увела ее.

"Сейчас девочка уже выписана и находится в реабилитационном центре соцзащиты. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Информация о том, что найдена семилетняя девочка, ранее объявленная в розыск, поступила от полиции в органы опеки 1 января. В этот же день ребенок был направлен в детскую больницу, где соцзащита обеспечивала ее всем необходимым. Кроме того, сотрудники соцзащиты посещали предполагаемый адрес проживания семьи, это оказался дом, предназначенный под снос, из которого выселены жильцы.

Сообщалось, что в доме отключена канализация и водоснабжение, на кухне у семьи нет газовой плиты, в квартире отсутствует мебель, но имеется свет и отопление. Мать и бабушка девочки на момент посещения оказались дома, со слов матери, они являются жителями другого региона, которые переехали в столицу несколько лет назад. Причем мать сообщила, что потеряла свои документы и свидетельство о рождении ребенка. Специалисты рассказали ей, как восстановить документы.

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