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Новый год и Рождество - 2020

Европейцы поздравили друг друга с Новым годом открыткой с "Алыми парусами"

Открытки с фотографией, сделанной в Санкт-Петербурге, продают в европейских магазинах
Описание
© ТАСС

Жители Европы поздравили друг друга с Новым годом открытками с изображением двухмачтового брига "Россия", который ежегодно участвует в главном празднике выпускников "Алые паруса".

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Об этом во вторник сообщается на сайте iz.ru.

Открытки с фотографией, сделанной в Санкт-Петербурге, продают в европейских магазинах. На фото - судно проходит по Неве, а в небе над ним - фейерверки. Покупателям также предлагаются поздравления с Новым годом в стихах.

Кроме того, информационное агентство Reuters использует фотографию с "Алых парусов" в качестве поздравительной открытки для своих партнеров в России. Многие компании также используют эту открытку в соцсетях при поздравлении подписчиков с Новым годом.

В ноябре праздник выпускников получил главную награду конкурса Best Event Awards World в номинации "Iconic Event Award 2019".

В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года.

Теги
Новый год и Рождество - 2020
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