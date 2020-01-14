NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Газета The New York Times опубликовала еще одну видеозапись, на которой предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитый над Тегераном. Видеоролик размещен во вторник на сайте издания.

Газета подчеркивает, что ей удалось подтвердить подлинность опубликованной видеозаписи. По информации газеты, кадры сделаны при помощи камеры видеонаблюдения, установленной на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта, с которого были осуществлены пуски ракет. На видеозаписи видно, как, предположительно, две ракеты с разницей приблизительно в полминуты взмывают в небо, поочередно поражая самолет, что сопровождается яркими вспышками.

Спустя некоторое время на кадрах становится различим в небе светящийся движущийся объект, которым, по утверждению газеты, является горящий лайнер. Издание подчеркивает, что он продолжал движение еще на протяжении некоторого времени, что подтверждается опубликованными кадрами. При этом The New York Times отмечает, что видеозапись, по ее мнению, указывает на то, что связь с лайнером была потеряна еще после удара первой из двух ракет.

В минувший четверг эта же газета одной из первых опубликовала видеозапись, на которой якобы запечатлен момент попадания одной из ракет в самолет, взлетающий из тегеранского аэропорта. Во вторник стало известно о том, что иранец, снявший и опубликовавший данное видео, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) для допроса. Целью задержания является выяснение обстоятельств инцидента.