Эксперты ИКАО примут участие в расследовании авиакатастрофы украинского лайнера в Иране

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) примут участие в расследовании обстоятельств крушения украинского Boeing под Тегераном. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель организации Энтони Филбин.

"По приглашению Ирана эксперты Международной организации гражданской авиации примут участие в расследовании обстоятельств крушения украинского Boeing", - сказал он.

По его словам, ИКАО будут представлять эксперты по технической части, которые будут выполнять функции консультантов и наблюдателей.

"В настоящий момент у меня нет информации о том, когда они прибудут в Иран и сколько экспертов будут направлены для участия в расследовании", - добавил Филбин.