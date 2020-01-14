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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Эксперты ИКАО примут участие в расследовании авиакатастрофы украинского лайнера в Иране

Число экспертов пока не называется

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) примут участие в расследовании обстоятельств крушения украинского Boeing под Тегераном. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель организации Энтони Филбин.

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"По приглашению Ирана эксперты Международной организации гражданской авиации примут участие в расследовании обстоятельств крушения украинского Boeing", - сказал он.

По его словам, ИКАО будут представлять эксперты по технической части, которые будут выполнять функции консультантов и наблюдателей.

"В настоящий момент у меня нет информации о том, когда они прибудут в Иран и сколько экспертов будут направлены для участия в расследовании", - добавил Филбин.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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