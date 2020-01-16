Машков назвал предложенные Путиным поправки в Конституцию "революционным делом"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Художественный руководитель театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков с большими надеждами отнесся к включению его в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию поправки являются "революционными", сообщил он ТАСС в четверг.
Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
"Еду с большими надеждами. Это большое революционное дело, и те поправки в Конституцию, которые предложил Владимир Владимирович Путин, дают основание так думать", - сказал Машков.
По его словам, поправки добавят смысл в жизнь общества. "Они добавят доверия и осознания того, что мы одна большая страна, - считает Машков. - Это ответственная миссия. Уверен, что так думают все, кто едет сейчас на заседание. Едут с надеждами и чистыми мыслями".
По мнению артиста, такое эмоциональное настроение сейчас у всей страны. "Дальше покажет время, насколько мы все справимся с поставленными задачами", - сказал он.
Поправки и рабочая группа
15 января Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Глава государства также утвердил состав участников группы. Это 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. Сопредседателями стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников - оба по согласованию, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.