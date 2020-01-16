ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Итальянский дом моды Versace отказался от использования кожи кенгуру при изготовлении своих коллекций под давлением защитников прав животных из организации LAV.

При этом известный бренд, как сообщает газета The Guardian, не стал во всеуслышание объявлять об этой запретительной мере, однако разрешил сделать это самим правозащитникам. "Мы не стали выступать с официальным заявлением на этот счет, однако можем подтвердить, что окончательно прекратили использовать кожу кенгуру, начиная с коллекций 2019 года", - пояснили в электронном письме британскому изданию представители Versace.

В свою очередь, представитель LAV Симоне Павезе объявил, что правозащитники "показали компаниям изображения и видео о том, как кенгуру убивают самым жестоким способом, и те, поняв всю серьезность ситуации, возможно, предпочли широко не распространяться по поводу того, что использовали кожу кенгуру".

В результате сильнейших пожаров в Австралии уничтожено огромное количество животных, в том числе кенгуру, отметил Павезе. "Это настоящая экологическая катастрофа, которая рискует стереть многие виды животных с лица Земли", - добавил он. Первой запрет на использование кожи кенгуру в своих изделиях наложила компания Diadora - итальянский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Но как и Versace Diadora от публичных заявлений воздержалась.

Евросоюз, как напоминает издание, - крупнейший импортер из Австралии мяса и кожи кенгуру, а Италия - ведущий импортер кожи. Ряд итальянских спортивных брендов используют кожу при изготовлении футбольных бутс.

Два года назад в Versace отказались от использования натурального меха при производстве одежды. "Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно", - заявила тогда глава дома моды Донателла Версаче в интервью журналу "1843".

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Дело мэтра продолжила его младшая сестра - Донателла.