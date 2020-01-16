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Ростуризм просит туроператоров оперативно информировать клиентов о ситуации на Филиппинах

В ведомстве пояснили, что на Филиппинах объявлен четвертый уровень опасности после извержения вулкана Таал

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, оперативно информировать туристов о ситуации в связи с извержением вулкана Таал. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку на Филиппины, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на территории страны, а также призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать туристов о сложившейся обстановке", - отмечается в сообщении.

В Ростуризме пояснили, что на Филиппинах объявлен четвертый уровень опасности после извержения вулкана Таал. Распространение пепла затронуло столицу государства Манилу и ряд близлежащих районов. Более того, в 75 соседних городах было зафиксировано 75 вулканических извержений. Находящимся радиусе 14 км от кратера вулкана рекомендовано покинуть место происшествия "из-за опасности дальнейшего усиления извержения и подземных толчков".

Извержение вулкана Таал, который находится примерно в 100 км от Манилы, произошло 12 января. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 1 км. В связи с этим власти провинции Батангас эвакуировали около 80 тыс. человек. Извержение также привело к приостановке работы аэропорта Манилы.

Теги
ФилиппиныРоссия
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